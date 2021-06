Nelle serie TV di genere siamo abituati a vederli spalla a spalla attorno al tavolo operatorio, uniti nell’intento di salvare il paziente. Un obiettivo che, almeno a parole, tutti i medici proprietari della clinica Santa Chiara di Locarno avevano fatto proprio. Ora però le vicende che ruotano attorno al futuro dell’istituto privato locarnese si stanno trasformando in un vero e proprio scontro fra camici bianchi, il cui ultimo atto riguarda l’assemblea degli azionisti della struttura, in programma per questo pomeriggio.

Nomine all’ordine del giorno

Obiettivo della riunione, nominare il nuovo Consiglio di amministrazione, dopo che, di fatto, la Clinica Luganese Moncucco è diventata azionista di maggioranza, grazie all’acquisizione del 64 per cento del pacchetto. Cosa che – fra l’altro – ha anche...