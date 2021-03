Se si fosse trattato di un magazzino o di un ufficio di una qualsiasi ditta, parleremmo solo di una, seppur discutibilissima, goliardata. Ma nello specifico ad andarci di mezzo è l’immagine della scuola, intesa come istituzione. Ha dell’incredibile la scorribanda di un gruppetto capeggiato da Davide Lacerenza, personaggio di Instagram con 213.000 followers che non intendiamo definire «influencer», il quale questa notte si è introdotto nella sede delle Medie di via Varesi a Locarno e ha fatto festa con un discreto numero di bottiglie di champagne Dom Pérignon. Non è mancata nemmeno la presenza di droga, con buona probabilità cocaina.

Una brutta sorpresa

Ma ancora più incredibile appare la presenza, nello stesso gruppo, di un docente dell’istituto scolastico, nel frattempo sospeso dal Dipartimento dell’Educazione, della cultura e dello sport (DECS). «Sono rimasto basito, perché lo conosco bene», spiega al CdT l’ex direttore della sede scolastica, Daniele Bianchetti, che nel recente passato annoverava il professore quarantenne tra i suoi collaboratori. Bianchetti non si capacita delle gesta del docente, che sembrerebbe aver aperto le porte dell’istituto ai suoi accompagnatori. «È di certo una persona che ama il carnevale e fare festa in generale, ma in modo sano. È sempre stato una figura positiva all’interno della scuola. Apprezzato dai colleghi e dai genitori», continua Bianchetti. Tanto da essere anche stato un collaboratore di direzione. «Non lo voglio difendere», continua l’ex direttore. «Anche perché è chiaro che il danno d’immagine per la scuola è grande. Un’immagine che negli anni lui stesso ha contribuito a plasmare positivamente. Spero dunque che nel corso della procedura amministrativa se ne tenga conto».

Tra Milano e Giubiasco

Parte del gruppo, in totale come vedremo sono sette le persone coinvolte, alloggiava in un hotel di Giubiasco. Fino a poco prima delle 23 alcuni si sono intrattenuti nei locali che l’albergo, malgrado le restrizioni legate pandemia, può mettere a disposizione dei clienti. Poi sono stati allontanati con polso, dovendo appunto rispettare le norme in vigore. Dalla cronologia delle storie su Instragram sembra che Lacerenza sia partito da Milano con 20 bottiglie di champagne, per poi incontrare gli altri a Giubiasco verso appunto le 23. E a mezzanotte l’arrivo alla scuola per i bagordi, pur non lasciando troppo disordine, sbevazzando allegramente e verosimilmente consumando anche droga. Per pudore risparmiamo al lettore la descrizione dei video.

Reati per tutti i gusti

La festa, oggi, è però finita. Lacerenza e compari, infatti, sono stati prelevati dalla Polizia cantonale a Giubiasco. Sette, come detto, le persone fermate, interrogate e in seguito denunciate. Si tratta del docente quarantenne e di una donna della stessa età, domiciliati nel Locarnese, di un 53.enne e di una 29.enne del Bellinzonese e del 55.enne Lacerenza assieme ad un 23.enne e una 20.enne residenti in Italia. L’ipotesi di reato nei confronti di tutti è ovviamente quella di contravvenzione all’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus. Poi ci sono le responsabilità individuali. Il docente (reo anche di guida in stato di inattitudine) e i tre italiani devono rispondere di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Infine nei confronti di Lacerenza l’Amministrazione federale delle dogane ha rilevato una serie di infrazioni che sono state sanzionate con una multa. Facile capire che quelle bottiglie non potevano passare impunemente dal valico autostradale.

Norman Gobbi infuriato

«Il mio sentimento è quello di molti ticinesi. Sono incazzato. Si tratta di un atto grave che non può essere tollerato. Ben venga la sospensione del docente e l’apertura di un’inchiesta per fare luce sull’accaduto», ha commentato in serata il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. Mentre il DECS, in una nota stampa, «denuncia questi atti intollerabili commessi da adulti, gravemente lesivi dell’immagine e della rispettabilità dell’istituzione scolastica».

Chiesto il licenziamento

A queste esternazioni di indignazione si aggiungono ovviamente anche quelle di diversi genitori, profondamente scossi dalla vicenda. Al proposito da rilevare che la direzione, oggi, ha parlato dell’accaduto con gli allievi dell’istituto. E su questa brutta storia, la deputata Michela Ris a nome del gruppo PLR ha inoltrato un’interpellanza la Governo, ponendo diverse domande per fare luce su quanto accaduto. Il tutto, partendo dal presupposto che al momento in cui saranno fornite le risposte il docente sia «già stato licenziato con effetto immediato per una grave violazione dei suoi doveri di servizio, assolutamente inconciliabili con la funzione esecitata».

