Lo aveva ventilato già alla vigilia del voto di domenica e ora Corrado Bianda lo ha confermato ufficialmente. Uscito sconfitto domenica dall’elezione del sindaco - la maggioranza dei losonesi gli ha preferito il liberale radicale Ivan Catarin - ha ora annunciato le proprie dimissioni, dopo 33 anni di attività in Municipio per il PPD. A partire da settembre la sua poltrona nell’Esecutivo sarà occupata - come già segnalato domenica - dalla prima subentrante Nathalie Ghiggi Imperatori, capogruppo uscente e in Consiglio comunale da tre legislature. Bianda ha confermato la decisione in una conferenza stampa, durante la quale ha illustrato le proprie motivazioni: oltre a rispettare la volontà della maggioranza dei suoi concittadini, ha pure voluto evitare di diventare una «presenza ingombrante» all’interno dell’Esecutivo, in modo da lasciare tutto lo spazio necessario a Catarin, al quale ha ancora augurato molte soddisfazioni. Il che dimostra l’atmosfera di concordanza che regna all’interno del Municipio losonese «e forse - ha concluso l’uscente - è proprio quello l’aspetto che più mi peserà al momento della partenza». L’avvicendamento avverrà, come detto, alla fine dell’estate e porterà, per la prima volta nella sua storia, il Comune ad avere due donne all’interno dell’Esecutivo (attualmente vi siede già la socialista Francesca Martignoni). Ghiggi Imperatori, classe 1983, giornalista di formazione, da alcuni anni opera come freelance nell’ambito della comunicazione e collabora regolarmente con La Rivista di Locarno e Valli. Sposata e madre di due bambini, è pure molto attiva in ambito associativo. Ringraziando sentitamente Corrado Bianda per quanto fatto - sia per la sezione PPD sia per il Comune - nell’ultimo trentennio, la presidente Chantal Montandon ha sottolineato il nuovo slancio che sicuramente la neo entrata porterà all’interno dell’Esecutivo. Gratitudine all’ex sindaco è stata espressa anche da Fausto Fornera, municipale PPD riconfermato e appena designato vice sindaco. Da settembre, invece, Andrea Porrini subentrerà alla neo municipale in Consiglio comunale, dove Mario Tramèr diventerà capogruppo per il PPD.