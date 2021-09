È un assassino, senza ombra di dubbio. E deve pagare con vent’anni di carcere. In sintesi, è con questa pesante richiesta di pena (per la precisione 19 anni e 6 mesi, più altrettanti per altre condanne pendenti) che la procuratrice Petra Canonica Alexakis ha concluso la sua requisitoria nei confronti del 32.enne accusato di aver ucciso la sua giovane compagna in un albergo di Muralto nell’aprile del 2019. Nella seconda giornata di processo, la pubblica accusa non ha concesso sconti: «Nessun gioco erotico e nessun incidente in quella camera d’albergo: la verità la conosce solo lui ma non ce la dirà mai. La realtà è che lui ha strangolato la sua amica durante un litigio». La procuratrice ha scandagliato la vita dell’imputato: «È un bugiardo seriale, quasi infantile. Una delle tante persone interrogate durante l’inchiesta, che lo conosce molto bene, lo ha così descritto: «Quando avverte un pericolo scappa». Anche la notte del 9 aprile del 2019 è scappato, dalla realtà, dalle proprie responsabilità, negando le evidenze e dando addirittura la colpa alla vittima della propria morte. È fuggito dalla realtà, mentendo, come ha sempre fatto. Non esiste il gioco erotico finito male, quella notte non c’è stato nessun rapporto sessuale, bensì un lungo litigio sfociato in omicidio. E poi, una volta uccisa la sua donna, per evitare l’arresto ha messo in scena la storia del rapporto sessuale finito male e quindi tornare quanto prima a riprendersi la carta di credito della vittima che aveva occultato nell’ascensore dell’albergo».