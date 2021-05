Lo si era detto e ribadito al momento della decisione sull’acquisto del terreno: l’acquisizione da parte della Città del Parco Balli sarebbe stata economicamente sostenibile solo a condizione di realizzare l’autosilo. Eppure sul parcheggio interrato previsto sotto il polmone verde del centro storico ancora non c’è l’unanimità. Tanto che contro la variante di Piano regolatore che ne permetterebbe la concretizzazione sono fioccate le censure. Sei, infatti, i ricorsi giunti in questi giorni sul tavolo del Consiglio di Stato, al termine del canonico periodo di pubblicazione. Cosa che, ovviamente, ritarderà la procedura, spostando in là nel tempo (almeno di un anno, ad essere ottimisti) i prossimi passi.

Primo ricorso respintoLa consultazione sulla variante era iniziata a metà marzo, dopo l’esito...