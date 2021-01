Candidati da tutta Eruopa

Con un’attenta ponderazione dei singoli criteri definiti nel bando di concorso, la giuria ha selezionato i dieci partecipanti alla fase di progetto, analizzando a fondo tutte le candidature e la documentazione prodotta, valutando le qualità espresse e le differenti sensibilità dimostrate in applicazione ai temi oggetto del concorso. «Grazie al grande interesse suscitato dal tema progettuale, la giuria ha avuto la possibilità di selezionare tra una pluralità di candidature derivanti da tutta Europa», si sottolinea in una nota. La scelta degli architetti o delle comunità di lavoro include studi ticinesi, confederati come pure esteri. Inoltre, come descritto nel programma di concorso, per favorire la presenza di giovani architetti e arricchire la varietà delle proposte progettuali, la giuria ha selezionato un giovane architetto.

Si parte subito

La fase di progetto sarà avviata nel corso del corrente mese con la messa a disposizione della documentazione ufficiale ai 10 concorrenti. La consegna dei progetti, prevista per giugno, permetterà in seguito all’Esecutivo comunale di esprimersi sulla scelta del progetto vincitore. «Il Municipio, convinto che questo concorso rappresenti un’opportunità unica per dare nuovo slancio allo sviluppo di quest’area di grande pregio, coglie l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti che con la loro pluralità e qualità di candidature, hanno permesso alla giuria di operare in modo ottimale e di esprimere un giudizio sereno nella scelta dei concorrenti», conclude la nota.