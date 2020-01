Il primo Lidl a Locarno aprirà nel quartiere Campagna, all’interno del Valle Maggia Center, nuovo complesso residenziale e commerciale che si sta costruendo tra le vie Vallemaggia e Domenico Galli. La conferma dell’apertura del nuovo punto vendita della catena di discount tedesca arriva dalla sede svizzera del gruppo di distribuzione da noi interpellato: «Stiamo programmando l’apertura di una filiale nel Valle Maggia Center dove sono già cominciati i lavori. Su una superficie di vendita prevista di 860 metri quadri, offriremo ai nostri clienti oltre 2.000 prodotti di uso quotidiano. L’offerta comprende anche un ampio assortimento di articoli freschi come frutta, verdura, carne e pane. Con questa filiale creeremo 20-25 nuovi posti di lavoro», si sottolinea, precisando però che non è ancora possibile ipotizzare una data di apertura. Il nuovo supermercato della catena tedesca si svilupperà al piano terra dello stabile residenziale in via di costruzione nel quartiere Campagna e che si comporrà di circa una quarantina di appartamenti in affitto con un parcheggio sotterraneo da 50 posti e una trentina di stalli esterni.