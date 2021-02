Si è tenuta negli scorsi giorni, in forma virtuale, l’assemblea del PLR Centovalli, nel corso della quale i partecipanti hanno approvato e ratificato le liste dei candidati al Municipio e al Consiglio comunale, in vista delle elezioni comunali del prossimo 18 aprile. Per il Municipio, oltre all’uscente sindaco Ottavio Guerra, correranno Laura Maggetti, Luca De Donatis, Edi Tosetti e Michele Turri.

Territorio rappresentato

Per il Consiglio comunale la lista è completa di 25 nomi e, oltre a ripresentare candidati uscenti, è composta da donne e uomini, che rappresentano tutto il vasto territorio delle Centovalli. In corsa anche un candidato dei Verdi Liberali, «a conferma che anche l’ambiente è importante per il PLR delle Centovalli», come si sottolinea in una nota. Che conclude parlando di «persone ben preparate e motivate, volti nuovi che hanno risposto presente, con solidi percorsi professionali e politici, in grado sicuramente di affrontare nel migliore dei modi i prossimi anni con impegno e dedizione».