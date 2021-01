Ecco le squadre del PPD + Generazione giovani

Vista la particolare situazione sanitaria, la Sezione PPD + Generazione Giovani di Maggia la tradizionale assemblea per la ratifica dei candidati alle elezioni comunali del 18 aprile non si terrà in presenza. Per raggiungere e coinvolgere il maggior numero di simpatizzanti la sezione ha dunque deciso di pubblicare all’albo comunale, così come sui principali mezzi d’informazione, le proprie liste per il Municipio e per il Consiglio Comunale. «Il comitato sezionale – si legge in una nota – è sicuro di presentare ancora una volta dei candidati validi e motivati, in rappresentanza delle diverse fasce d’età e con diverse sensibilità, pronti a impegnarsi per il bene della comunità». L’obiettivo dichiarato è quello di confermare e magari rafforzare il numero dei seggi oggi detenuti, senza nascondere l’ambizione della riconquista la poltrona di sindaco.