Il dado è tratto. La popolazione della Verzasca ha scelto il primo Municipio e il primo Consiglio comunale del Comune unico della valle. Elezioni storiche quelle andate in scena oggi. Primo sindaco ad interim è Ivo Bordoli (già alla testa dell’Esecutivo di Vogorno) che ha surclassato tutti incassando 575 voti personali sulla lista Unione Verzaschese. Una lista che a sua volta, raccogliendo il 49,8% delle schede, ha fatto incetta di seggi in Municipio: ne ha infatti conquistati 4 sui 5 «in palio». Mentre il quinto se l’è guadagnato Isabelle Piazza della lista Acquaverde (16,9% delle schede). Grande escluso dall’Esecutivo, di riflesso, risulta il Gruppo Verzasca 2020 (9,9% delle schede).

Del nuovo Municipio fanno parte per l’Unione Verzaschese, oltre al già citato Ivo Bordoli, anche Pierangelo Moccettini, Claudio Scettrini e Franco Lanini. E a completare la squadra, appunto, Isabelle Piazza.

Il Consiglio comunale

L’andamento della votazione è stata simile anche per il Consiglio comunale, dove l’Unione Verzaschese (47,9% delle schede) s’è aggiudicata 13 poltrone, ovvero la maggioranza assoluto dei 20 seggi previsti, mentre Acquaverde (16,3%) ne ha guadagnate 4 e il Gruppo Verzasca 2020 (9,5%) ne ha ottenute 3.

La partecipazione

All’elezione ha partecipato, esprimendo le proprie preferenze, il 74,9% dei 737 iscritti in catalogo. Relativamente alta la percentuale delle schede senza intestazione: il 23,4% per il Municipio e il 26,4% per il Consiglio comunale.