Quali immagini e quali colori racchiudono l’essenza di Locarno? Come riassumere la città in uno scatto? Allo scadere del concorso sono una sessantina le foto giunte, di tantissimi colori, situazioni e prospettive diverse. La giuria ha già avuto modo di visionarle e appena possibile verrà annunciato lo scatto vincitore e la sua premiazione. Attualmente si segnala che la totalità delle foto è pure in visione presso gli anziani residenti ed il personale dell’Istituto San Carlo, che decreteranno una menzione speciale per lo scatto che preferiscono. Le fotografie avrebbero dovuto venir esposte in occasione della manifestazione delle Camelie, che però non ha potuto aver luogo a causa della pandemia. Quindi l’associazione ha deciso per il momento di proporre sul proprio sito una mostra virtuale.