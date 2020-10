Le immagini realizzate dal drone evidenziano come la frana caduta mercoledì sera, sulla strada delle Centovalli in territorio di Camedo, poteva avere conseguenze ben più gravi. Infatti l’ingente volume di detriti e massi che ha completamente travolto il campo stradale per diversi metri ha fortunatamente risparmiato la linea ferroviaria sottostante. Le operazioni di ripristino dureranno per almeno due settimane.