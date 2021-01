Se c’è una regola aurea per lo sviluppo di un territorio, è che misure economiche e qualità di vita devono avanzare a braccetto. Senza dimenticare, poi, che la genesi di ogni progetto va sviluppata dal basso. Ne è ben cosciente Ottavia Bosello, da quasi un anno coordinatrice del piano di sviluppo (il cosiddetto masterplan) delle Centovalli.

Approccio «in punta di piedi»

Il suo primo approccio, racconta lei stessa al CdT, è stato «in punta di piedi. Perché ci tenevo si capisse subito che il mio obiettivo è quello di lavorare per e con la comunità locale. Per collaborare, per creare sinergie, ponendo quindi attenzione alle esigenze espresse dagli abitanti della valle». Già al suo arrivo, sulla scrivania ha trovato un documento composito, contenente una trentina di progetti, in parte concepiti...