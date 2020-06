Un elicottero della Eliticino-Tarmac, questo pomeriggio intorno alle 16, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza dopo un incidente in Valle Onsernone, nei pressi dello stand di tiro di Vergeletto. Secondo «laRegione», il velivolo avrebbe tranciato un cavo della corrente elettrica, con conseguente intervento dei tecnici della Sopracenerina per il ripristino della corrente. Il pilota è rimasto illeso e non si segnalano feriti. Al momento non è noto l’ammontare dei danni.