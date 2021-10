Entra nel vivo il risanamento delle palestre della Scuola elmentare dei Saleggi di Locarno. Nella sua seduta settimanale, il Municipio cittadino ha infatti approvato il credito per la fase di progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento. Le opere progettate, del costo complessivo di oltre 1,1 milioni di franchi, consentiranno all’edificio di essere conforme alle vigenti normative. Il complesso scolastico realizzato dall’architetto Livio Vacchini negli anni ‘70, è composto da tre blocchi di edifici e può accogliere sino a 600 allievi.

Nel 2012 l’Ufficio dei beni culturali del Cantone ha avviato la procedura per la protezione del complesso a livello cantonale, gli interventi saranno quindi coordinati con l’Ente cantonale e beneficeranno di sussidi. Il blocco delle palestre, oggetto della richiesta di credito, ha ospitato negli anni diverse manifestazioni sportive di carattere locale ma anche nazionale oltre alle normali attività scolastiche giornaliere. La palestra è inoltre utilizzata anche fuori dall’orario scolastico da associazioni locali.

Le opere di risanamento, inserite nella richiesta di credito, prevedono la sostituzione della pavimentazione della palestra, la sostituzione delle porte interne, il risanamento statico degli elementi in calcestruzzo prefabbricato e la riconversione dell’ex locale serbatoi. Il tetto delle palestre delle scuole elementari ospita dal 1994 uno dei primi impianti fotovoltaici didattici del Ticino. Data la necessità di operare sulle coperture, l’impianto fotovoltaico verrà sostituito con uno di nuova generazione. Nei prossimi mesi l’Ufficio energia della Città presenterà all’Esecutivo cittadino una richiesta di credito specifica.

Per evitare di ostacolare le attività didattiche della scuola, le tempistiche esecutive prevedono la realizzazione delle opere durante i mesi estivi dei prossimi tre anni, in concomitanza con le ferie scolastiche. Gli interventi di miglioria degli edifici scolastici rappresentano una delle priorità del Municipio di Locarno. Si sta infatti procedendo con il concorso internazionale per la ristrutturazione e ampliamento delle scuole elementari di Solduno e con le opere di risanamento presso il Nido dell’infanzia i cui crediti sono già stati approvati dal Legislativo comunale. La prossima richiesta di credito sarà finalizzata alla realizzazione dell’ampliamento delle scuole dell’infanzia ai Saleggi.