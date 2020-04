Una sorta di corriere, l’imputato, tra l’autunno del 2017 e il 28 aprile del 2019, in sette occasioni tra Locarno, Zurigo e Rapperswil ha procurato e trasportato per conto di terzi 2.525,18 grammi di eroina. Un quantitativo, come si legge nel dispositivo delle sentenza, «che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone». In altre occasioni, inoltre, è stato parte attiva nello spaccio di un indeterminato quantitativo di eroina, acquistando e portando sempre da Rapperswil a Locarno della sostanza da taglio destinata a terze persone.