(Aggiornato alle 17.30) - Un infortunio sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 15, in un cantiere in via Passaroro a Gordola. Un operaio svizzero domiciliato nella regione, alla guida di un escavatore, stava spostando della terra in un dumper che si trovava nella strada sottostante. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, mentre il 51.enne effettuava la manovra di carico l’escavatore si è ribaltato rovesciandosi di lato mentre l’operaio è stato sbalzato a terra per circa 4 metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 51.enne ha riportato serie ferite.