C’è voluta oltre un’ora per estrarre in sicurezza il protagonista di un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle ore 09:15, sulla strada Cantonale tra Maggia e Cevio. Stando alle prime informazioni raccolte, riferisce Rescue Merdia, il conducente di una Citroen immatricolata in Ticino, che circolava in direzione di Locarno, per motivi da stabilire ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada, finendo in una scarpata dove si è schiantato contro una pianta.