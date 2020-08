Espoverbano si terrà quest’anno dall’11 al 15 novembre come da tradizione al Palexpo Fevi di Locarno. La data è stata ribadita nel corso della recente assemblea in cui sono stati approvati i conti. In considerazione dell’incertezza legata all’evoluzione della pandemia, tuttavia, ogni decisione di dettaglio è stata posticipata. «La ferma intenzione - sottolinea il comitato - è imbastire un’edizione il più vicina possibile alla normalità». Informazioni aggiornate si trovano sempre sul sito www.espoverbano.ch. Intanto, nell’ottica di un sostegno ai commerci, già colpiti a sufficienza dalla pandemia, il Municipio di Muralto ha deciso di stanziare un contributo di 500 franchi per favorire la partecipazione alla rassegna di standisti del Comune e il comune di Locarno ha ridotto l’affitto degli spazi al Fevi.