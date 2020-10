«Evitate passeggiate o soste sotto gli alberi»

A seguito dell’allerta maltempo, diramata da MeteoSvizzera per i prossimi giorni, il Comune di Locarno invita la popolazione alla massima attenzione, evitando di passeggiare o sostare sotto gli alberi in prossimità di boschi e parchi cittadini. «Le condizioni meteo annunciate possono aumentare il grado di rischio», si legge in una nota. «A causa delle previste forti folate di vento, non sono infatti da escludere cedimenti di rami o alberi.

L’invito alla popolazione, ribadisce la nota, è quello di prestare la massima attenzione, in particolare in caso di forte vento o pioggia, e si consiglia appunto di evitare passeggiate o soste sotto gli alberi in prossimità di boschi e parchi cittadini (come il bosco Isolino, della Bolla Grande , il parco della Pace o il percorso vita).