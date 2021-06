«I ricorsi e le relative sentenze rischiano di mettere in discussione il futuro di tutto il comparto dell’ex area militare, che fin dal suo acquisto aveva convogliato il sostegno di tutti gli attori del Locarnese, Comuni, enti e tanti privati cittadini che vi vedevano un’opportunità di sviluppo per tutta la regione. È una vittoria di Pirro, quella dei ricorrenti, che penalizza non solo il Comune, ma pure un’intera regione e il Cantone». È assai rammaricato il Municipio di Losone a seguito della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TCA) sul ricorso di alcuni privati, che di fatto ha imposto un brusco stop alla pianificazione dell’area dell’ex caserma, così come al suo utilizzo temporaneo. Si tratta di «un duro colpo alla creazione di un polo culturale e del tempo libero per il Locarnese», come sottolinea l’Esecutivo in una nota stampa intitolata «La cultura non ha spazio nel Locarnese?», che fa seguito a un incontro con i legali del Comune, durante il quale si sono potuti iniziare gli approfondimenti necessari per scandagliare i dettagli dell’ingarbugliata questione giuridico-pianificatoria.

Un carico di speranze culturali

«Nel Locarnese c’è un ricco e fiorente settore culturale che soffre di una cronica carenza di adeguati spazi», ricorda dunque il Municipio capitanato dal neo sindaco Ivan Catarin. «L’acquisto da parte del Comune di Losone del complesso dell’ex caserma San Giorgio con il proposito di rendere pubblicamente fruibile un’area particolarmente pregiata, da cui la popolazione è stata a lungo esclusa, aveva fatto sperare l’industria culturale della regione di aver finalmente trovato un luogo in cui poter crescere. In particolare negli ultimi tempi nei locali dell’ex piazza d’armi avevano trovato provvisoriamente ospitalità due istituzioni di punta della Svizzera italiana, l’Accademia Dimitri e il Locarno Film Festival, che contavano di consolidare la loro presenza».

Le loro speranze si sono però scontrate contro i ricorsi di alcuni vicini dell’ex caserma, accolti appunto dal Tribunale amministrativo cantonale la scorsa settimana, «causando grande incertezza, non solo alle due istituzioni, ma anche ai tanti artisti e artiste già duramente colpiti dall’emergenza sanitaria».

I prossimi passi

Pur non potendo ancora entrare nei dettagli sulle possibili contromosse, il Municipio di Losone anticipa comunque che «sta valutando la possibilità di impugnare le sentenze di fronte al Tribunale federale». E, nel contempo, «assicura che farà tutto il possibile per evitare che l’attuale situazione metta in difficoltà chi ha già iniziato l’organizzazione delle proprie attività previste per l’estate».

A breve l’Esecutivo losonese chiederà un incontro con il Consiglio di Stato, che aveva approvato la pianificazione del complesso decisa dal Consiglio comunale, per definire appunto i prossimi passi».

BaseCamp garantito

«In ogni caso, i giovani che prevedevano di essere accolti al BaseCamp del Locarno Film Festival possono rassicurarsi», sottolinea a proposito la nota municipale. «L’edizione 2021 del campus della rassegna locarnese è garantita. Anche il futuro dell’Accademia Dimitri, che aveva pure programmato di lanciare un nuovo corso di master, sarà oggetto di discussione con il Consiglio di Stato, al cui presidente il TCA ha ordinato di determinarsi sui provvedimenti cautelari che porteranno le studentesse e gli studenti a non poter più accedere all’ex caserma».

Come spiegato l’altro giorno dal sindaco Catarin al Corriere del Ticino, inoltre, nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un incontro anche con i vertici della stessa accademia. E questo nella speranza di poter trovare una soluzione temporanea alternativa sempre in zona Losone, perché altrimenti vi sarebbe il concreto rischio di perdere definitivamente la Dimitri, che nella storica sede di Verscio soffre di una cronica mancanza di spazi, esacerbata tra l’altro dalle misure che si impongono per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

