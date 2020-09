Una nutrita delegazione di rappresentanti e specialisti cantonali (Dipartimento del territorio), federali (UFAM), valmaggesi (Patriziati, enti locali, Comune di Maggia) e dell’Unesco (tramite l’esperto Jan Woolhead), dal 15 al 17 settembre si è data appuntamento per incontri e sopralluoghi nelle faggete delle Valli di Lodano, Busai e Soladino, candidate a far parte del Patrimonio mondiale Unesco. Il comparto vallerano potrebbe così contribuire al potenziamento di un bene seriale (non circoscritto a un singolo elemento) che accorperà ben 108 siti distribuiti in venti nazioni europee.