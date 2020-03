Bisognerà ancora aspettare qualche mese prima di far definitivamente calare il sipario sul fallimento della società anonima del Football club Locarno, avvenuto nel gennaio 2018. Detto che la graduatoria non è stata contestata davanti al pretore e che non vi sono state insinuazioni tardive di crediti, adesso l’Ufficio dei fallimenti dovrà procedere alla liquidazione, ossia alla vendita all’asta o per trattativa privata dei beni della SA che gestiva la prima squadra delle Bianche casacche.

Dopodiché l’ufficiale competente avrà il compito di presentare lo stato di riparto dei fondi (comprensivo di eventuali cessioni di pretese della massa ad uno o più creditori) e stabilire il conto finale. Coperte le spese del fallimento, ecco che toccherà poi ai creditori passare alla cassa: riceveranno quello che è rimasto in base alle classi di priorità. Questo impegnerà il preposto ufficio per diverse settimane, probabilmente l’ultima parola non verrà scritta prima della fine dell’anno. La chiusura del fallimento, ricordiamo, è oggetto infatti di una sentenza e della conseguente radiazione dell’azienda dal Registro di commercio.

Come anticipato dal CdT lo scorso 14 febbraio, il totale dei passivi supera i 3 milioni di franchi. A decretare la fine della SA dell’FC Locarno è stata in primis la vertenza contro il club paraguayano del Cerro Porteño (vincitore di 32 campionati e sei volte semifinalista della Coppa Libertadores, l’equivalente sudamericano della Champions League): quasi 2,5 milioni, infatti, la somma rivendicata dalla società del sobborgo di Asunción per via del trasferimento di alcuni calciatori, il più noto dei quali era stato quello del nazionale argentino e oggi fuoriclasse della Juventus Gonzalo Higuain... che arrivò (solo sulla carta, ovviamente) in riva al Verbano nel 2006 quando aveva 19 anni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata