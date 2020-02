Falso allarme. La valigetta conteneva una parrucca, come ci hanno appena confermato gli inquirenti. È stato un improvvido scherzo di carnevale di cui tutti avrebbero volentieri fatto a meno quello inscenato stamattina all’esterno della banca Raiffeisen di Losone. Gli artificieri della Polizia cantonale hanno aperto la valigetta segnalata verso le 8.30 e hanno scoperto che al suo interno non c’era fortunatamente nessun ordigno. La zona, isolata naturalmente per consentire l’intervento degli esperti e per garantire l’incolumità dei cittadini, è stata riaperta al traffico negli scorsi minuti. L'uomo che l'ha volontariamente depositata di fronte a una banca è già stato identificato e fermato. Si tratta di un 55.enne svizzero domiciliato nel Locarnese.