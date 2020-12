È alta la posta in gioco sul bacino svizzero del Lago Maggiore. Vi sono i posti di lavoro della Navigazione – come più volte sottolineato nei giorni scorsi -, ma ci sono anche prospettive di sviluppo economico e territoriale. In tale ámbito risulta fondamentale il ruolo della Società navigazione del Lago di Lugano (SNL), la cui presenza sul Verbano anche in futuro (cosa che si spera di ottenere grazie alle trattative con l’Italia prorogate fino al 28 febbraio) diventa dunque determinante. Un ruolo di cui la SNL è ben consapevole, così come delle immense potenzialità – ancora non del tutto valorizzate – di Ceresio e Verbano. «Potenzialità che – conferma al Corriere del Ticino il presidente Agostino Ferrazzini –, come garantito fin dalla nascita del consorzio con la Gestione governativa navigazione...