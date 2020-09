Un tuffo, vero e proprio, nelle opere di Gustav Klimt e nell’epoca in cui ha vissuto il famoso pittore austriaco che ha cambiato la storia dell’arte. È possibile farlo grazie alla mostra multimediale immersiva proposta dalla GC Events al PalaCinema di Locarno. L’esposizione – una prima per la Svizzera, già proposta in altre località come Milano, dove ha accolto più di 100.000 persone – si suddivide in quattro sale.

La prima, quella più soft dal punto di vista sensoriale ma cruciale dal punto di vista didattico, oltre a proporre alcune opere celebri di Klimt (1862-1918) introduce il visitatore nell’epoca di quello che a tutti gli effetti è stato uno dei più significativi artisti della secessione viennese.

Esperienza sensoriale

Poi si avanza. E si scatena un turbinio di sensazioni ed emozioni. La seconda sala, come spiegato dalla curatrice Vania Tonello, propone 700 immagini e ricostruzioni 3D della Vienna dei primi del ‘900, tutte riprodotte, sulle quattro pareti e anche sul pavimento, con una risoluzione eccellente grazie a proiettori laser. A rendere l’esperienza ancora più immersiva anche un’evocativa colonna sonora proposta grazie a un impianto Dolby Surround di ultima generazione. Senza voler svelare troppo, perché la mostra deve essere vissuta in prima persona, la terza sala è caratterizzata da specchi su ogni superficie disponibile, mentre la quarta offre un’ulteriore immersione nelle più celebri opere di Klimt, grazie agli speciali occhiali per la realtà virtuale.

Toccasana per il turismo

Alla presentazione ufficiale erano presenti Gabriele Censi della GC Events (che promuove la mostra), il municipale della Città Giuseppe Cotti, il direttore di Ticino turismo Angelo Trotta, quello dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli Fabio Bonetti e quello della Palacinema SA Roberto Pomari. Tutti concordano sull’importanza di un evento simile, che in un anno del tutto particolare come questo propone un ottimo motivo in più per visitare Locarno e il Locarnese, durante l’autunno. Un toccasana, dunque, per la stagione turistica. Pomari ha inoltre aggiunto che lo stesso PalaCinema proporrà dei film collegati al tema della mostra, la quale sarà aperta tutti i giorni fino al 22 novembre. Prezzi, orari e altre informazioni, ad esempio per le scuole, su www.klimtexperience.ch.

