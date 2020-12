Con oltre 140 conducenti e 61 veicoli in esercizio, le FART (Ferrovie autolinee regionali ticinesi) sono pronte a trasportare i propri clienti verso il 2021. Nell’attesa dell’attivazione completa del servizio di trasporto attraverso il tunnel di base del Monte Ceneri, dunque, le linee autobus saranno potenziate già dal 13 dicembre, con un aumento generalizzato della frequenza e l’aggiunta di nuove corse nelle prime ore del mattino e nelle ore serali. In molti casi i potenziamenti riguarderanno anche il weekend e i giorni festivi. Saranno attivati anche nuovi percorsi, con cambiamenti dei capolinea e nuove fermate. La ferrovia delle Centovalli garantirà inoltre due corse aggiuntive da e per Intragna nelle ore serali

La campagna informativa

Per assicurare alla popolazione un’informazione capillare su tutti i principali imminenti cambiamenti d’orario, le FART hanno realizzato un prospetto informativo che sarà recapitato, nei prossimi giorni, in tutte le case del Locarnese e della Vallemaggia. È inoltre già online, e sarà disponibile per tutto il 2021, il nuovo sito www.fartiamo.ch dedicato a tutte le novità del cambio orario. «Le novità in vista sono molte», commenta Claudio Blotti, direttore FART. «Ma la nuova rete di trasporto pubblico esprimerà il suo massimo potenziale quando tutte le misure e gli interventi previsti saranno ultimati. Il 2021, soprattutto nei primi mesi, sarà un anno di transizione, poiché i lavori per l’allestimento di nuove fermate e di nuovi importanti nodi di interscambio sono ancora in corso sul tracciato di alcune linee. Il sito www.fartiamo.ch nasce quindi con l’obiettivo di offrire durante tutto l’anno una panoramica sempre aggiornata di lavori in corso e possibili perturbazioni».