Era bella e giovane, di buona famiglia, piena di vita e di futuro, ma ha trovato una tragica morte nel bagno della sua camera d’albergo mentre si godeva una spensierata vacanza con il suo boy friend. Potrebbe iniziare così un romanzo «noir» e invece è la drammatica realtà della mattina del 9 aprile del 2019 quando appunto una giovane donna inglese fu trovata già esamine dai soccorritori, allertati dal portiere dell’hotel La Palma au Lac a Muralto. A dare l’allarme il partner della vittima, un 29.enne tedesco, conosciuto da pochi mesi prima durante un’altra vacanza in Oriente, che in maniera concitata, all’alba, s’è presentato alla reception e, rivolgendosi al portiere, ha chiesto aiuto per la sua donna svenuta in bagno. Inutili i tentativi di rianimarla, la giovane già non respirava più, morta soffocata, per strangolamento, come confermerà l’autopsia. Gli scheletri nell’armadio

«È stato un gioco erotico finito male», s’è sempre difeso il boy friend, subito fermato e poi tradotto in carcere dopo i primi interrogatori da parte della procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, chiamata a far luce sulla drammatica fine della 22.enne inglese che provocò l’attenzione dei media internazionali. Indagando sulla vita del 29.enne durante l’inchiesta, ha scoperto qualche scheletro nell’armadio dell’imputato del processo che si aprirà domani alle Criminali. Innanzitutto il tedesco, che viveva a Zurigo, aveva un matrimonio fallito alle spalle e anche un figlio, al quale spesso non pagava gli alimenti. Poi, in virtù di una vita sopra le righe, aveva accumulato debiti, nonostante percepisse una rendita d’invalidità per un infortunio sul lavoro. E nei suoi conti correnti c’erano tracce di costose vacanze in paesi esotici, che non si capiva bene come riuscisse a pagarsi, anche se nell’ultimo periodo faceva il buttafuori per conto dei locali che frequentava. In uno di questi, in Thailandia, l’incontro con la 22.enne inglese: bella, ricca di famiglia, spensierata, con la quale divertirsi, spendendo e spandendo grazie alle disponibilità della giovane donna.

La carta di credito nascosta