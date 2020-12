Avrebbe riportato ferite serie, l’uomo rimasto vittima di un infortunio mentre effettuava dei lavori nel giardino di un’abitazione in via Contra a Brione Sopra Minusio. L’incidente è accaduto questo pomeriggio, attorno alle 14.45 e, stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, l’uomo sarebbe stato colpito da un tronco. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti attirati dalle grida dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno richiesto l’intervento di un elicottero della REGA per il trasporto urgente del ferito al pronto soccorso di traumatologia dell’Ospedale Civico di Lugano. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.