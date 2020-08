Scontro tra un'auto ed una moto sulla strada cantonale del Gambarogno: ferito il centauro. Un incidente della circolazione è avvenuto venerdì pomeriggio, attorno alle ore 16:30, sulla strada Cantonale a Vira Gambarogno, all'altezza del bivio che porta a San Nazzaro. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media sul posto una moto immatricolata in Ticino, che si stava immettendo sulla strada principale, per motivi da stabilire, è entrato in collisione con un'Audi immatricolata in Germania che circolava in direzione di Magadino. Inevitabile l'impatto che ha scaraventato il centauro a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato per ulteriori trattamenti al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non dovrebbe aver riportato ferite particolarmente gravi. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso. Il traffico è rimasto perturbato per circa un'ora.