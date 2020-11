Longevità nel Locarnese e valli. Ben tre anziani negli ultimi tempi hanno tagliato l’invidiabile traguardo del secolo di vita, festeggiando il compleanno in allegria ma soprattutto in estrema sicurezza, considerando l’emergenza sanitaria con le quali sono confrontate le case anziani. Due ospiti dell’Istituto cittadino San Carlo hanno spento le candeline alla fine dello scorso mese di ottobre: sabato 24 si è festeggiato il 103. compleanno di Erna Svilpo, mentre venerdì 30 è toccato a Gino Gentile tagliare il traguardo dei 100 anni. La signora Svilpo, dalla straordinaria tempra (alla sua venerabile età non assume alcun farmaco) è appassionata di fiori; il signor Gentile, pugliese di origine, si è trasferito a 42 anni in Svizzera dove ha esercitato la sua professione di falegname fino all’età di 95 anni. Il direttore dell’istituto cittadino Mauro Pirlo così ha commentato i suoi longevi ospiti: «Cerchiamo di festeggiare con gioia questi importanti traguardi della vita, pur rispettando le disposizioni in vigore e proteggendo il più possibile l’Istituto, il suo personale e soprattutto i residenti».