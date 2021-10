I pompieri di Locarno sono stati allarmati questa sera verso le 20.30 per un incendio in una palazzina in via San Jorio a Locarno. Giunti sul posto, hanno appurato che le fiamme si sono sviluppate in un quadro elettrico ed il denso fumo ha iniziato a propagarsi nell'intera struttura, subito evacuata a titolo precauzionale. Una persona è rimasta leggermente intossicata ed è stata visitata dal personale sanitario del SALVA, intervenuto anch'esso sul luogo. Visti i danni causati all'impianto elettrico, lo stabile è stato dichiarato inagibile e gli inquilini sono stati presi in consegna dalla Protezione civile. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.