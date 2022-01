Un incendio boschivo è divampato nelle prime ore di questa mattina in zona Monte Gambarogno. Le fiamme alimentare dal forte vento si sono rapidamente propagate rendendo necessario l’impiego di alcuni elicotteri per lanci d’acqua dall’alto. Un importante aiuto ai pompieri del Gambarogno, coadiuvati da quelli di Bellinzona, che avevano subito iniziato le operazioni di spegnimento. Al momento le cause del rogo non sono note. La Polizia ha aperto un’inchiesta per stabilirle. I pompieri chiedono alla popolazione di evitare il transito in zona Alpe di Neggia per non intralciare le operazioni. Dallo scorso 13 gennaio, lo ricordiamo, in tutta la Svizzera italiana è in vigore il divieto assoluto di accedere fuochi all’aperto.