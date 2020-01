All’avvocato, per quanto sia dato a sapere, si contesta di aver utilizzato per scopi personali 300.000 franchi, prelevandoli dal conto clienti aperto da un’anziana tedesca, nel frattempo deceduta, nell’ambito di una compravendita immobiliare. Un agire che per il procuratore generale Andrea Pagani configura reato, commesso nella funzione di notaio.