La pandemia da coronavirus sta capovolgendo il mondo. Ne sa qualcosa il Movie, ovvero il ristorante del PalaCinema gestito dalla Enjoy Arena, balzato agli onori della cronaca per quello che, immagini alla mano pubblicate da TIO, sembra un grosso assembramento di persone negli spazi della piazzetta Remo Rossi. Come sottolinea la stessa Enjoy Arena in una nota, «quello che in tempi normali sarebbe un bell’esempio di aggregazione» oggi causa «problemi non sempre facili da risolvere, come estemporanee aggregazioni di persone, analoghe a quelle che si verificano in altri luoghi accessibili al pubblico». Il gruppo che gestisce il ritrovo puntualizza inoltre di aver da subito, dopo il lockdown, messo in atto le misure necessarie, seguendo le istruzioni delle autorità e delle associazioni di categoria e dotandosi anche di agenti di sicurezza, che sensibilizzassero i presenti al rispetto delle regole.

Resta però la questione della piazzetta Remo Rossi, sulla quale il ritrovo si affaccia e in parte si estende: «Siccome è liberamente accessibile [...] non è possibile limitarne fisicamente l’accesso», continua la nota. «Può quindi succedere che, durante il fine settimana, per un paio di ore agli avventori dell’esercizio pubblico si aggiungano persone terze, che non consumano al ristorante», conclude al Enjoy Arena assicurando che continuerà a fare tutto quanto necessario per prevenire i rischi legati alla COVID-19.