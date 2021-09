Si conoscono da 36 anni e la loro amicizia è diventata così salda che hanno deciso di proclamarsi sorelle. Ad unirle un invisibile filo attraverso l’Oceano, nato grazie alla musica e che in futuro si allargherà anche ad altri ambiti, a iniziare dalla cultura e dal turismo. Saranno insomma «Sister Cities» Ascona e New Orleans e per sottolineare il nuovo accordo – che formalizza di fatto il gemellaggio ufficiale fra le due località – è in programma una festa il prossimo 25 settembre. A far scoccare la scintilla fra il borgo sul Verbano e la Crescent City fu, nel 1985, la Festa New Orleans Music Ascona, oggi divenuta JazzAscona. Un evento andato crescendo con gli anni e che è oggi l’appuntamento di maggior rilevanza della stagione. Proprio per questo il Municipio vorrebbe consolidare ulteriormente il legame con il festival e propone dunque al Legislativo l’entrata del Comune, quale socio attivo, nell’Associazione JazzAscona, ruolo attualmente ricoperto unicamente dall’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV).

Il grigio fa posto ai colori

Iniziamo dalla festa prevista il 25 settembre, fra le 16 e le 18, sul piazzale dell’autosilo. Il simbolico scambio fra le due comunità avverrà attraverso il dialogo fra i sindaci Luca Pissoglio e LaToya Cantrell, che sarà collegata in diretta da New Orleans. Altro momento significativo, l’inaugurazione di un grande murales a tema, realizzato dalle due artiste valmaggesi Chiara e Sofia Frey, che darà un tocco artistico al grande – e al momento ancora grigio – muro dell’autosilo comunale. Seguiranno un aperitivo offerto alla popolazione e agli ospiti e un intervento musicale della «Sister Cities Band», composta da musicisti ticinesi e provenienti dalla Louisiana. Direttamente dalla Città del Delta giungeranno, in particolare, il noto batterista, direttore d’orchestra e collaboratore musicale di JazzAscona Adonis Rose, il trombettista Adrian Ross e la giovane cantante Lemetria Dillon.

Relazioni economiche e umane

In quasi quarant’anni di storia il rapporto fra Ascona e New Orleans è stato caratterizzato dalla presenza di migliaia di musicisti statunitensi sulle rive del Verbano in occasione della rassegna estiva. «E – sottolinea il Comune in una nota – fra le due comunità si sono creati col tempo una serie di legami culturali, economici e umani». Legami che i sindaci LaToya Cantrell e Luca Pissoglio vogliono ora approfondire, unendo New Orleans e Ascona in un gemellaggio ufficiale. «Lo statuto ufficiale di ‘Sister Cities’ – proseguono le autorità asconesi – permetterà a un comitato ‘bipartisan’ di esaminare, promuovere e gestire, a beneficio di entrambe le collettività e coinvolgendo le rispettive realtà locali, una serie di nuovi progetti». L’obiettivo è di incrementare gli scambi culturali, favorire nuove iniziative in ambito educativo, dar vita a progetti di sviluppo economico e turistico. Si pensa, ad esempio, a valorizzare le rispettive culture attraverso eventi mirati sia all’interno di JazzAscona, che a New Orleans; a cooperazioni a livello accademico e culturale con particolare attenzione agli scambi musicali ed educativi e alla collaborazione tra i rispettivi musei e istituzioni culturali, nonché a una cooperazione tra i dipartimenti del turismo.

Al fianco dell’OTLMV

Nel frattempo, come detto, il Municipio di Ascona intende anche rafforzare il ruolo del Comune nell’ambito dell’organizzazione di JazzAscona. Per farlo ha di recente approvato un messaggio con il quale propone al Legislativo di aderire all’associazione che gestisce e organizza la rassegna, affiancando così l’OTLMV. Il passo formale non comporterà ulteriori oneri per l’ente pubblico, che manterrà il suo impegno attuale. In buona sostanza continuerà a mettere a disposizione gratuitamente sia il lungolago sia il personale dell’Ufficio tecnico sia delle aziende, oltre a versare un contributo annuale di 200 mila franchi. Aderendo però all’associazione le autorità asconesi avranno in più la possibilità di, si legge nel messaggio, «aver parola in merito alle decisioni che verranno prese e potrà quindi seguire da vicino l’evoluzione» della rassegna, «sia a livello finanziario che a livello di contenuti». Al Comune spetterebbero due membri in seno al comitato direttivo, mentre l’Oganizzazione turistica ne avrebbe tre. A quest’ultima toccherebbe la copertura del 60 per cento di eventuali deficit, mentre l’ente pubblico sarebbe chiamato a coprirne il 40 per cento.

