Frana nelle Centovalli: strada bloccata nei pressi di Camedo

Un importante smottamento di sassi di grosse dimensioni e detriti ha travolto la Strada cantonale delle Centovalli in prossimità di Camedo. Fortunatamente in quel momento non passavano veicoli. La frana, caduta in due punti, sarebbe di svariate decine di metri cubi ed ha completamente ostruito il campo stradale. La strada è pertanto chiusa in entrambi le direzioni. Sul posto sono intervenuti i servizi di manutenzione per procedere allo sgombero del materiale.