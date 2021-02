Giovanni Frapolli conferma: da questa sera le piste da sci di Bosco Gurin chiuderanno i battenti. «A meno che - aggiunge - non cambi qualcosa nei prossimi giorni». A meno che, in altre parole, il Governo non decida di tornare sulla sua decisione di adeguarsi anche in Ticino all’obbligo di chiusura delle terrazze dei ristoranti in quota. «Mi spiace - continua Frapolli, raggiunto del CdT - ma il provvedimento è stato l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo una serie di altre circostanze avverse. Come il fatto che le autorità abbiano più volte promesso aiuti concreti non solo per noi, ma anche per i settori alberghiero e della ristorazione, senza che poi qualcosa di concreto si muovesse davvero». Da qui la decisione di chiudere anzitempo gli impianti di risalita. Un provvedimento adottato dopo un fine settimana dagli ottimi risultati, considerate le circostanze. «Fra sabato e ieri - conferma lo stesso Frapolli - abbiamo avuto un’affluenza media di 800 persone. Segno che, nonostante i timori per la pandemia, la gente è salita volentieri a Bosco, approfittando anche di condizioni meteo eccezionali».