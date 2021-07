Un incidente della circolazione è avvenuto domenica sera, attorno alle ore 20.00, su via Valle Maggia a Solduno. Coinvolte nel sinistro, uno scontro frontale, 4 auto e 8 persone. Diversi i feriti, di cui uno in modo serio sebbene la sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto intervenuti i soccorritori del SALVA e della Croce Verde di Bellinzona con quattro ambulanze, un’automedica e il veicolo comando. Anche i pompieri di Locarno sono intervenuti per la pulizia del campo stradale e la messa in sicurezza della scena. La Polizia ha chiuso la circolazione su via Valle Maggia per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi.