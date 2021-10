Un grave incidente stradale è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza su via Vallemaggia ad Avegno. Lo riporta la Polizia cantonale in una nota, spiegando che, in base a una prima ricostruzione, un 44.enne svizzero domiciliato nella regione stava circolando in auto in direzione di Cevio, quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, giunto a una curva piegante a destra è entrato in collisione frontale con un'auto guidata da un 60.enne neozelandese domiciliato nel Locarnese. Quest’ultimo stava viaggiando in direzione opposta con a bordo tre passeggeri. A causa dell'impatto, la passeggera anteriore, anch'essa di 60 anni, neozelandese e domiciliata nel Locarnese, è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul Posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno nonché i pompieri di Locarno che hanno estratto dalle lamiere la donna con l'ausilio di una pinza idraulica. Prontamente sul posto sono giunti pure i soccorritori del SALVA e della REGA che hanno prestato le prime cure ai feriti ed elitrasportato la donna all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, la 60.enne ha riportato gravi ferite ma non tali da metterne in pericolo la vita. Ha riportato serie ferite il 44.enne, mentre hanno riportato leggere ferite le altre tre persone coinvolte nel sinistro.