Un grave incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 16.30 a Cavigliano. La Polizia cantonale comunica che una automobilista 22.enne del Locarnese stava circolando su Via Onsernone in direzione di Cavigliano quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia di contromano andando poi a scontrarsi con una vettura che circolava in senso inverso.