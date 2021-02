Fumata nera e altra proroga sul Verbano. A pochi giorni dalla scadenza del primo termine, fissato nello scorso dicembre al 28 febbraio, la Società navigazione del Lago di Lugano e la Gestione governativa navigazione laghi sono giunte ad un accordo almeno per prolungare il periodo di transizione di un ulteriore mese. La società svizzera e italiana si concedono dunque tempo fino alla fine di marzo per giungere finalmente ad un’intesa riguardante la revisione degli accordi sul futuro della gestione del servizio per il bacino svizzero del Lago Maggiore. Una soluzione che permetterà anche di garantire le corse di linea fra Locarno e Magadino. Nel frattempo, come detto, le concessionarie proseguiranno le trattative con l’obiettivo di concludere la revisione degli accordi. Un obiettivo fondamentale anche tenuto conto dell’imminenza della stagione turistica, nel cui ambito sarebbe auspicabile garantire un’offerta completa, compresi i collegamenti con le Isole di Brissago.