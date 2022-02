«L’incendio non è ancora sotto controllo al cento per cento, ma le operazioni di spegnimento nelle quali siamo stati impegnati in questi cinque giorni stanno dando i loro frutti». È un cauto ottimismo quello ostentato dal comandante dei pompieri della Città di Bellinzona Samuele Barenco nel fare il punto della situazione sulle operazioni di spegnimento del rogo scoppiato nelle prime ore di domenica scorsa sulla vetta del Monte Gambarogno. Rogo innescato, secondo quanto appurato dall’inchiesta, da un fuocherello di un bivacco che due escursionisti del canton Svitto credevano di aver spento prima di coricarsi. Ma che in un battibaleno, alimentato dal vento, si è sospinto minacciosamente verso Indemini. «Il villaggio non è mai stato in pericolo» rileva ancora Barenco, ricordando come lo sgombero...