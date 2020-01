Si fa sempre più concreta l’ipotesi dell’omissione di soccorso a carico del compagno della 52.enne confederata trovata morta, la sera del 31 dicembre scorso, in un appartamento di via Pioda 26 a Locarno. Ad avvalorare la tesi la decisione del procuratore pubblico Nicola Respini, che non ha ravvisato gli estremi per chiedere una proroga della carcerazione preventiva dell’uomo, il quale ha dunque potuto tornare in libertà. A carico di quest’ultimo rimangono comunque le ipotesi di reato iniziali - si parlava omicidio e omissione di soccorso -, ma i contorni della vicenda stanno via via ridimensionandosi, man mano che sul tavolo degli inquirenti giungono i risultati dei rilievi effettuati nelle ore immediatamente successive ai fatti. Non ancora del tutto completo, ad esempio, il quadro scaturito dall’autopsia. Ma parrebbe comunque essere meno ampio di quanto si era ipotizzato all’inizio il divario temporale fra il decesso della 52.enne e il momento nel quale l’amico 62.enne ha chiamato i soccorsi, parlando di un malore che avrebbe colpito la donna. Donna che era stata rinvenuta già priva di vita dai soccorritori giunti sul posto. Tutta una serie di altri elementi avevano poi fatto sorgere qualche perplessità riguardo alla versione fornita dall’uomo. Ora, però, come detto i maggiori dubbi legati ad un possibile omicidio stanno piano piano svanendo.