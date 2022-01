Il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero ospiterà quest’estate uno dei principali eventi organizzati per festeggiare il mezzo secolo di attività di Gioventù + Sport (G+S), il programma svizzero di promozione dello sport. Dal 31 luglio al 6 agosto 730 tra ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni provenienti da tutti i cantoni parteciperanno al campo sportivo nazionale della gioventù. Oltre alle attività sportive organizzate dagli studenti della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin, si terranno anche workshop su temi quali l’integrazione e la prevenzione.

Sul sito www.dal1972.gioventuesport.ch si possono trovare numerose informazioni, tra cui mini-ritratti di tutte le discipline, la storia di G+S e le dichiarazioni di alcune personalità tra le quali quella della consigliera federale Viola Amherd. Inoltre per il 50. anniversario di G+S è stata composta una canzone. La relativa coreografia può essere allenata, registrata e diffusa sui social durante tutte le attività G+S. Non da ultimo, è stato organizzato anche un concorso fotografico: chiunque può partecipare e mostrare il proprio lato più giovanile e sportivo. Una giuria selezionerà ogni mese una fotografia tra tutte le immagini con l’hashtag #jsphotocontest postate sui social media. La comunità G+S decreterà il vincitore del concorso principale tra i vincitori del mese. Maggiori informazioni sul programma di festeggiamenti per i 50 anni di G+S si possono trovare su www.jugendundsport.ch/it/jubilaeum.html.