Non appena entrato in vigore il nuovo orario ferroviario, che coincide con l’entrata in servizio della galleria di base del Ceneri, il consigliere nazionale e municipale gordolese Bruno Storni (PS) prende carta e penna interrogando il Consiglio federale. Pur sottolineando come da una parte con importanti investimenti siano stati rinnovati gli edifici delle storiche stazioni di Bellinzona, Lugano e Locarno, il consigliere nazionale socialista incalza il governo federale sulle mancate realizzazioni di diverse infrastrutture, in particolare nel Sopraceneri, che secondo Storni stanno comportando «disfunzionalità e ritardi» nella realizzazione di alcune opere.

Cantieri in ritardo

«Il secondo binario tra Gordola e il Pizzante, poco più di 2 km, non è terminato, così come le fermate di Gordola e di Riazzino. In quella di Minusio non sono nemmeno iniziati i lavori quando avrebbe dovuto essere in esercizio da un anno. Ritardi che vengono ora giustificati per la crisi Covid19 (chiusura dei cantieri in primavera), per opere che erano previste già oltre una decina di anni fa. Lavori che avevo espressamente chiesto di anticipare in una mozione del 2011 al Consiglio di Stato ma che era stata respinta con la rassicurazione che tutte le opere sarebbero state realizzate entro il 2019», sottolinea nella sua premessa alle domande proposte a Berna. Interrogazione che prende anche in considerazione le stazioni di Mendrisio («perché non dispone di un marciapiede di 400?»), piuttosto che il mancato rispetto delle norme ORNI (radiazioni non ionizzanti) per la fermata FFS di Piazza Indipendenza a Bellinzona.