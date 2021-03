Per il Comune di Gambarogno quella che uscirà dalle urne del 18 aprile sarà la quarta legislatura dopo la fusione nel 2010, quella della maturità amministrativa. E sarà anche una piccola rivoluzione in seno al Municipio, con il sindaco Tiziano Ponti (PLR) e il vicesindaco Eros Nessi (Socialisti Indipendenti Ecologisti) che dopo aver gestito l’aggregazione degli otto ex Comuni (in stretto ordine alfabetico Contone, Caviano, Gerra, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant’Abbondio e Vira) non hanno sollecitato un nuovo mandato.

La lotta per la successione di Ponti in casa liberale-radicale è serrata: in pole position c’è il municipale uscente Gianpietro Ferrari, ma anche il capogruppo in consiglio comunale Michele Sussigan ha delle comprensibili ambizioni, così come il collega di Legislativo...