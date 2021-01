Liste elettorali approvate venerdì in streaming per la sezione PLR di Gambarogno: in collegamento una cinquantina di simpatizzanti. Per il Municipio ci saranno l’avvocato Gianluigi Della Santa, già municipale di Bellinzona; il municipale in carica Gianpietro Ferrari; l’operatrice di Ticino soccorso Antonella Gianinazzi; l’ingegnere ETH e consigliere comunale uscente Alessio Mina; e il commissario di Polizia, consigliere comunale in carica e capogruppo Michele Sussigan. Ratificata anche la candidatura dei 23 candidati al Legislativo, con delega al comitato di completare la lista se entro il termine di consegna giungeranno altre candidature.

«Disponibilità e senso di responsabilità»

Il presidente sezionale Guido Comperti ha voluto sottolineare che i cinque candidati al Municipio, già in corsa l’anno scorso, «hanno rinnovato la loro piena disponibilità e senso di responsabilità, aspetto non trascurabile in considerazione della situazione pandemica». Per il Consiglio comunale, aggiunge, «la lista è composta di donne e uomini con una rappresentanza ben ripartita sul territorio, candidate e candidati giovani e dinamici, ben preparati che rappresentano il futuro per il nostro partito e il nostro bel Comune». Un grande ringraziamento è stato rivolto all’attuale sindaco Tiziano Ponti, che come noto dopo 21 anni alla testa del Municipio ha deciso di non più ripresentarsi, così come, per il lavoro svolto, ai consiglieri comunali che non si ricandidano. Ospite dell’assemblea è stato il presidente distrettuale Luca Renzetti che ha incoraggiato i candidati.