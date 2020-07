Gambarogno sostiene l’economia locale

Sensibile al particolare momento economico, il Municipio di Gambarogno intende promuovere e sostenere iniziative a favore dell’economia locale. Ciò per il tramite di una speciale Commissione municipale che, composta da rappresentanti dei partiti presenti in Consiglio comunale, ha già valutato diverse possibili misure. Una di queste concerne l’emissione di «buoni di consumo» che sono stati distribuiti a tutti i cittadini domiciliati (2 buoni da 10 franchi ciascuno) e ai proprietari di residenze secondarie (1 buono da 10 franchi) e che possono essere utilizzati per l’acquisto di merce o servizi, rispettivamente consumazioni, in tutte le attività commerciali con sede nel Comune, per un importo di spesa minimo di 20 franchi. Altre misure riguardano l’esonero degli affitti per il periodo di chiusura forzato delle varie strutture di proprietà del Comune e un sostegno al Servizio di navigazione sul Lago Maggiore. Questi aiuti rientrano in un pacchetto di misure che sarà oggetto di uno specifico Messaggio municipale per la ratifica dei crediti