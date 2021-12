Un fulmine a ciel sereno. E nel contempo una gatta da pelare per il PPD di Locarno. Il presidente Alberto Akai ha rassegnato le dimissioni dalla carica che riveste nella sezione cittadina del partito, così come da quella di Consigliere comunale. «Questo per motivi sia personali che familiari», ha scritto in una chat utilizzata per mantenere vivi i contatti con tutti gli aderenti al partito, che con Akai hanno condiviso l’esperienza delle ultime elezioni comunali. «È stata una difficile decisione per me, molto sofferta, ma per la quale chiedo anche a voi rispetto e comprensione». Inevitabile, visto che solo un mese fa Akai aveva ribadito all’assemblea sezionale la sua intenzione di mantenere saldo il timone, chiedersi cosa possa avergli fatto cambiar rotta così repentinamente. «Tra impegni lavorativi...